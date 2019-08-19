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Сериал меня замедлил: Джордж Мартин поделился отношением к “Игре престолов”

Автор "Игры престолов" скучает по временам, когда сериала еще не было

понедельник, 19 августа 2019, 16:23
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В интервью изданию The Observer писатель Джордж Мартин рассказал о финале цикла “Песнь Льда и Огня”, а также о том, как его жизнь изменилась после выхода сериала “Игра престолов”.

По словам Мартина, спорный финал телевизионной адаптации HBO никак не повлияет на концовку двух последних романов серии.

“Он [финал] ничего не меняет. Вы не можете угодить всем, поэтому должны угодить себе, - сказал писатель. - Некоторые из фанатских теорий верны, а некоторые - ошибочны. Вы все узнаете, когда я закончу”.

Также Джордж Мартин признался, что после выхода сериала “Игра престолов” ему стало труднее писать.

“Я не думаю, что сериал очень хорошо на меня повлиял. То, что должно было меня ускорить, на самом деле меня замедлило. Каждый день я садился писать, и даже если бы у меня был хороший день, я чувствовал себя ужасно, потому что думал: “Боже мой, я должен закончить книгу. Я написал только четыре страницы, когда должен был написать 40”, - признается автор.

Обретенная слава повлияла и на личную жизнь Мартина. Он заявил, что тоскует по тем дням, когда мог бы незаметно посетить книжный магазин - занятие, которое было его “самым любимым делом в мире”.

“Бродить от полки к полке, выбирать несколько книг, читать немного, уходить с большой стопкой произведений, о которых я не слышал до того, как вошел, - вспоминает он. - Теперь, когда я иду в книжный магазин, меня узнают, и через 10 минут вокруг образуется толпа. Таким образом, вы получаете много, но также и теряете некоторые вещи”.

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