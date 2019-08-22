Солистка "НеАнгелов" озвучила свою официальную зарплату: эта цифра вас удивит

Участница популярной украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая недавно развелась с мужем, назвала свою официальную заработную плату.

Цифру певица рассекретила в беспредел-шоу "Ніч у барі", которое выходит на YouTube-канале Люкс ФМ. Так, в ходе игры "Правда или действие" Слава ответила на вопрос, сколько она зарабатывает в месяц (видео смотрите ниже).

"У меня есть легальный доход. Официально я получаю, как артистка работающая в компании, 600 гривен", - призналась Каминская, вызвав удивление и смех у ведущих шоу. При этом сумму своего нелегального дохода певица называть не стала.

Ранее Слава Каминская пожаловалась на преследования неизвестного мужчины. По словам знаменитости, сначала она не воспринимала всерьез угрозы со стороны незнакомца, но после того, как он стал ломиться в ее квартиру, решила предать огласке эту ситуацию.

Ранее режиссер, клипмейкер и продюсер Алан Бадоев рассекретил заработки своих подопечных - украинских артистов Макса Барских и Татьяны Решетняк, известной под сценическим псевдонимом TAYANNA.

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