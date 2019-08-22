Солистка "НеАнгелов" озвучила свою официальную зарплату: эта цифра вас удивит

Участница популярной украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая недавно развелась с мужем, назвала свою официальную заработную плату.
Цифру певица рассекретила в беспредел-шоу "Ніч у барі", которое выходит на YouTube-канале Люкс ФМ. Так, в ходе игры "Правда или действие" Слава ответила на вопрос, сколько она зарабатывает в месяц (видео смотрите ниже).
"У меня есть легальный доход. Официально я получаю, как артистка работающая в компании, 600 гривен", - призналась Каминская, вызвав удивление и смех у ведущих шоу. При этом сумму своего нелегального дохода певица называть не стала.
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- Ранее режиссер, клипмейкер и продюсер Алан Бадоев рассекретил заработки своих подопечных - украинских артистов Макса Барских и Татьяны Решетняк, известной под сценическим псевдонимом TAYANNA.
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