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Солистка "НеАнгелов" озвучила свою официальную зарплату: эта цифра вас удивит

Слава Каминская рассказала, сколько она официально зарабатывает в месяц

четверг, 22 августа 2019, 12:05
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Участница популярной украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая недавно развелась с мужем, назвала свою официальную заработную плату.

Цифру певица рассекретила в беспредел-шоу "Ніч у барі", которое выходит на YouTube-канале Люкс ФМ. Так, в ходе игры "Правда или действие" Слава ответила на вопрос, сколько она зарабатывает в месяц (видео смотрите ниже).

"У меня есть легальный доход. Официально я получаю, как артистка работающая в компании, 600 гривен", - призналась Каминская, вызвав удивление и смех у ведущих шоу. При этом сумму своего нелегального дохода певица называть не стала.

  • Ранее Слава Каминская пожаловалась на преследования неизвестного мужчины. По словам знаменитости, сначала она не воспринимала всерьез угрозы со стороны незнакомца, но после того, как он стал ломиться в ее квартиру, решила предать огласке эту ситуацию.
  • Ранее режиссер, клипмейкер и продюсер Алан Бадоев рассекретил заработки своих подопечных - украинских артистов Макса Барских и Татьяны Решетняк, известной под сценическим псевдонимом TAYANNA.

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