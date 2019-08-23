"Танці з зірками-2019": как выглядят пары нового сезона

В воскресенье, 25 августа, на телеканале "1+1" состоится премьера нового сезона популярного проекта "Танці з зірками". В этом году на паркет выйдут 14 пар, их порядковые номера будут названы в рамках премьерного выпуска шоу.
Известно, что на проект вернутся известные хореографы, такие как Алена Шоптенко и Дмитрий Дикусар. Также зрители смогут увидеть уже полюбившихся танцоров из прошлых сезонов - Женю Кота (партнера Нади Дорофеевой и Мишель Андраде), Игоря Кузьменко (партнер Натальи Могилевской) и Илону Гвоздеву, которая принесла победу комику Игорю Ласточкину в прошлом году. С кем из звезд танцоры выйдут на проект в 2019 году - смотрите в подборке The Lime.
Знакомьтесь, пары, которые выйдут на паркет в новом сезоне шоу "Танці з зірками"
Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар
Дзидзьо и Яна Цыбульская
Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина
Елена Кравец и Максим Леонов
MARUV и Евгений Дмитриенко
Надежда Матвеева и Валерий Шохин
Ксения Мишина и Евгений Кот
Владимир Остапчук и Илона Гвоздева
Анна Ризатдинова и Александр Прохоров
Серега и Аделина Дели
Алексей Яровенко и Алена Шоптенко
Людмила Барбир и Дмитрий Жук
TAYANNA и Игорь Кузьменко
Даниэль Салем и Юлия Сахневич
Все фото - пресс-служба канала "1+1"
- Ранее стало известно, третьим членом жюри нового проекта "Танці з зірками" на канале "1+1" станет британский хореограф Франсиско Гомес, который ставил номера для Мадонны, Дженнифер Лопес, Тейлор Свифт и других всемирно известных звезд.
- Актриса юмористической программы "Дизель шоу" Виктория Булитко, которая примет участие в новом сезоне "Танців з зірками", пострадала во время подготовки первого танцевального номера.
Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.