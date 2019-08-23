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"Танці з зірками-2019": как выглядят пары нового сезона

Старт нового сезона на канале "1+1" уже в это воскресенье

пятница, 23 августа 2019, 14:20
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В воскресенье, 25 августа, на телеканале "1+1" состоится премьера нового сезона популярного проекта "Танці з зірками". В этом году на паркет выйдут 14 пар, их порядковые номера будут названы в рамках премьерного выпуска шоу.

Известно, что на проект вернутся известные хореографы, такие как Алена Шоптенко и Дмитрий Дикусар. Также зрители смогут увидеть уже полюбившихся танцоров из прошлых сезонов - Женю Кота (партнера Нади Дорофеевой и Мишель Андраде), Игоря Кузьменко (партнер Натальи Могилевской) и Илону Гвоздеву, которая принесла победу комику Игорю Ласточкину в прошлом году. С кем из звезд танцоры выйдут на проект в 2019 году - смотрите в подборке The Lime.

Знакомьтесь, пары, которые выйдут на паркет в новом сезоне шоу "Танці з зірками"

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар

Дзидзьо и Яна Цыбульская

Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина

Елена Кравец и Максим Леонов

MARUV и Евгений Дмитриенко

Надежда Матвеева и Валерий Шохин

Ксения Мишина и Евгений Кот

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров

Серега и Аделина Дели

Алексей Яровенко и Алена Шоптенко

Людмила Барбир и Дмитрий Жук

TAYANNA и Игорь Кузьменко

Даниэль Салем и Юлия Сахневич

Все фото - пресс-служба канала "1+1"

  • Ранее стало известно, третьим членом жюри нового проекта "Танці з зірками" на канале "1+1" станет британский хореограф Франсиско Гомес, который ставил номера для Мадонны, Дженнифер Лопес, Тейлор Свифт и других всемирно известных звезд.
  • Актриса юмористической программы "Дизель шоу" Виктория Булитко, которая примет участие в новом сезоне "Танців з зірками", пострадала во время подготовки первого танцевального номера.

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