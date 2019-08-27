Павел Зибров женился в третий раз: фото и видео пышной свадьбы

62-летний украинский певец Павел Зибров снова повел свою жену Марину под венец. Так супруги решили отпраздновать серебряную свадьбу - 25 лет брака.

Свадебная церемония прошла в ресторане Конча-Заспы в день рождения супруги артиста - 25 августа Марине исполнилось 60 лет. Кадрами с торжества Зибров поделился на своей странице в Instagram. Жених и невеста появились на празднике в традиционных нарядах, а клятвами верности обменялись у свадебной арки.

"Этот день мы провели будто в сказке! Все было как в первый раз! Первый танец, первый поцелуй, впервые мы обменялись кольцами и услышали заветное "Да"!", - написал певец.

Зибров также раскрыл поклонникам секрет их долгого союза. "Во-первых - надо любить. Настоящая любовь не проходит со временем, а становится только крепче и осознанной! А лучший способ продлить любовь - это наслаждаться каждой совместно проведенной минутой. И ни о чем не жалеть", - отметил артист.

Ведущей свадебной церемонии супруги выбрали свою 22-летнюю дочь Диану. Молодожены пели, танцевали и соблюдали все свадебные традиции – в частности, бросали букет.

Напомним, первая супруга Павла Зиброва Татьяна ушла от него к своему студенту, когда будущему артисту было 27 лет. А уже 25 августа 1994 года Павел Зибров женился на Марине. Сегодня пара воспитывает дочь Диану и сына Марины от первого брака Александра.

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