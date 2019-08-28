Кубок Дмитрия Комарова: Влад Яма устроил опрос о худших участниках "Танців з зірками" и разгневал сеть

Известный украинский хореограф Влад Яма назвал имена участников нового сезона "Танців з зірками", которые, по его мнению, были слабее остальных в первом прямом эфире.

Так, на своей странице в Instagram судья шоу устроил опрос, где вспомнил и прошлогоднего участника проекта Дмитрия Комарова, чьи танцы он неоднократно критиковал, называв телеведущего "бревном" и "деревом".

"Итак, как и обещал, опрос - перед вами. Кто из уважаемых звезд по вашему мнению по результатам первой недели (!) должен получить "Кубок Дмитрия Комарова"? Ответы (цифру) пишите в комментариях", - написал Влад Яма, опубликовав снимки трех звездных участников - Надежды Матвеевой, Дзидзьо и Михаила Кукуюка.

Публикация хореографа вызвала негативную реакцию у его подписчиков. Свое негодование они выразили в комментариях под постом.

"Мне кажется, что это не корректно по отношению к начинающим танцорам и Дмитрию", "Как-то жестоко", "Влад, вы показали себя с худшей стороны", "Если это шутка, то очень плохая. Если серьезно, то вас в жюри быть не должно", "Надеюсь вы извинитесь в новом эфире за этот пост", "Очень не красиво с вашей стороны придумывать подобные кубки", - возмущаются поклонники.

На пост Влада Ямы отреагировала и Надежда Матвеева.

"Уважаемый судья "Танцев со звездами" Влад Яма сначала поставил нашей паре низкую оценку (и я отметила в прямом эфире, что я считаю справедливым, потому что несовершенно станцевала). Затем у себя на странице Влад устроил "шутливый" опрос относительно способностей некоторых участников. И этого я, как ни странно, не поняла!", - написала телеведущая.

"Как считаете, Влад Яма таким образом пытается мотивировать меня к лучшим танцам, или предпочитает скорее избавить "Танці з зірками" такой неуклюжей (по его мнению) как я?", - поинтересовалась она у поклонников.

Актриса юмористической программы "Дизель шоу" Виктория Булитко, которая принимает участие в новом сезоне "Танців з зірками", пострадала во время подготовки первого танцевального номера.

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