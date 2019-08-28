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Все в восторге от наряда Тины Кароль на "Танцях з зірками": вот только нечто подобное мы видели в Голливуде

Кому бы отдали голос в битве платьев?

среда, 28 августа 2019, 19:52
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Поклонники украинской певицы Тины Кароль вот уже несколько дней активно обсуждают ее роскошный наряд на премьере нового сезона шоу "Танці з зірками". В прямой эфир знаменитость вышла в авторском образе бренда the Coat - серебрянном платье с разрезом от бедра. И он, безусловно, хорош, вот только нечто подобное мы уже видели в Голливуде.

В феврале этого года в очень похожем наряде на тусовке глянца Vanity Fair красовалась британская модель Роузи Хантингтон-Уайтли, возлюбленная голливудского мачо Джейсона Стэтхема. Вот только для нее платье шили мастера Versace.

По сложившейся традиции, ведущий Юрий Горбунов и Тина Кароль открывали первый выпуск танцевального шоу. Естественно для такого события певица выбрала изысканный наряд, который очень понравился ее фанам.

Такого же фасона платье Роузи Хантингтон-Уайтли выбрала для вечеринки после церемонии вручения премии "Оскар". Не хватает в нем всего нескольких деталей, которыми отличается теперь наряд украинской певицы.

Среди любителей обсудить наряды есть популярная фишка - битва платьев. Так что же, поглядим, кому оно больше к лицу?

  • В сети обсуждают платье Елены Зеленской на праздновании Дня Независимости Украины. Оказалось, его сшила жена Евгения Кошевого.

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