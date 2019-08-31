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Украинская певица сделала фото в бикини накануне родов

Санта Димопулос призналась, что сильно набрала вес во время беременности

суббота, 31 августа 2019, 10:54
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Бывшая солистка известной поп-группы "ВИА Гра" Санта Димопулос, которая очень скоро станет мамой во второй раз, поделилась с поклонниками пикантным снимком.

На фото, опубликованном в Instagram, 32-летняя знаменитость позирует в синем бикини, демонстрируя внушительных размеров животик. В подписи к снимку Санта мило назвала себя "арбузиком" и призналась, что малыш появится на свет уже очень скоро - певица находится на 39-й неделе беременности.

В недавнем посте Димопулос призналась, что сильно поправилась за период беременности, сейчас ее весы показывают + 20 килограмм. Но это совсем не мешает ей чувствовать себя самой красивой.

"Я чувствую себя самой красивой даже с +20, отекшими ногами и усталостью. Я чувствую себя самой счастливой, потому что познаю чудо, которое происходит во мне. Я никуда не спешу и растворяюсь в этом состоянии", - написала будущая мама.

Напомним, что для Санты Димопулос этот ребенок будет вторым. У певицы подрастает 10-летний сын Даниэль от украинского шоумена Андрея Джеджулы.

  • Украинская певица Наталка Карпа ждет ребенка от своего мужа-героя АТО Евгения Терехова, которого еще называют "Титановым Джексоном".
  • Ведущий и комментатор Евровидения Тимур Мирошниченко, который в прошлом году впервые стал отцом, готовится к рождению второго ребенка. О скором пополнении в семье телеведущий сообщил на своей странице в Instagram.

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