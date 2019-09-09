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Эта страна для меня - свобода: автор топ-хита 2000-х намерен получить гражданство Украины

Певец и участник шоу "Танці з зірками" объяснил свою любовь к стране

понедельник, 9 сентября 2019, 09:50
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Белорусский рэпер Серега (Полиграфъ Шарикoff), автор хита 2000-х "Черный бумер", намерен официально стать гражданином Украины. Об этом певец и участник нового сезона шоу Танці з зірками 2019 упомянул в эфире 3 выпуска.

Как отметил рэпер, который прежде имел лишь вид на жительство, Украина - его земля. Здесь ему комфортно, здесь живут близкие ему люди.

"Я недавно принял решение получить украинский паспорт. Украина для меня - это свобода. Я хочу быть здесь, среди этих людей. Это моя земля, мне здесь хорошо", - рассказал Серега незадолго до своего выступления.

Особенной для певца страна является еще и потому, что именно в Украине он встретился свою вторую супругу, которая родила ему двух детей: "Здесь я повстречал женщину, которая родила мне двух прекрасных сыновей. В Кропивницком живет мой обожаемый дядюшка со всем своим семейством", - добавил певец.

Запущена ли уже процедура получения гражданства и как скоро рэпер сможет похвастаться украинским паспортом, пока не известно.

Напомним, по итогам судейского и зрительского голосований, рэпер Серега и его партнерша Аделина Дели покинули 3 выпуск Танців з зірками-2019. Пара оказалась в зоне риска с еще двумя, но уступила соперникам и вышла из числа участников.

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  • Ранее певица Tayanna удалила пост в Instagram, в котором назвала Танці з зірками-2019 постановочным шоу.

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