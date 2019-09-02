Tayanna удалила пост, в котором назвала "Танці" постановочным шоу: теперь она зовет его "легендарным"

Украинская певица Tayanna (Татьяна Решетняк), которая вечером 1 сентября покинула 2 выпуск шоу Танці з зірками-2019, утром 2 сентября опубликовал в Instagram пост, в котором призналась, что не очень-то печалится, ведь ей не место в шоу, "где есть сценарий и расписаны герои по ролям". Спустя полчаса пост исчез со страницы знаменитости. Вместо него появился новый, но уже с кардинально другой риторикой.

В новом посте исполнительница назвала проект "легендарным" и поблагодарила канал "1+1" за возможность принять в нем участие. Примечательно, что буквально за неделю до старта Танців з зірками-2019 артистка также стала ведущей одного из проектов на канале.

"Обдумывая, почему все же мы (покинули шоу - Ред), я поняла одну вещь - шоу там где есть сценарий и расписаны герои по ролям, наверное, не моя история, и drama-queen - это точно не про меня. По жизни у меня было много переломных моментов, но своим примером сильной и одновременно нежной женщины я хочу показать многим девушкам, как можно продолжать наслаждаться жизнью несмотря ни на что!" - отметила в своем первом посте Tayanna.

Публикация на странице исполнительницы продержалась около получаса, после чего стала недоступной. Еще через 10-15 минут в ее аккаунте появилось новое обращение к поклонникам. В нем певица и ведущая канала кардинально изменила мнение о проекте.

"Жизнь наносит нам свои вызовы и мы должны их принимать, поэтому главное в испытаниях - это опыт, он закаляет и делает нас лучше. "1+1" дал мне возможность выйти на главный паркет страны и быть участником легендарного проекта "Танці з зірками" с невероятным партнером", - написала она.

Напомним, на паркет вечером 1 сентября пара Tayanna и Игорь Кузьменко вышла с нежным фокстротом, который, похоже, судьи оценили выше, чем зрители, которые подключились к голосованию. Хореографы Франсиско Гомес, Влад Яма и балерина Екатерина Кухар присудили Tayanna и Кузьменко 21 балл из 30-ти возможных, и в турнирной таблице участники заняли далеко не самое последнее место. Однако по итогам зрительского голосования пару обогнали даже те участники, которые получили в эфире оценки значительно ниже. Tayanna и Игорь Кузьменко оказались в зоне риска вместе с Надеждой Матвеевой и Валерием Шохиным, однако там уступили место соперникам и покинули проект.

Всего же в сезоне приняли участие 14 пар, среди которых 7 знаменитостей из мира музыки, кино, спорта и телевидения, а также 7 танцоров и хореографов. Следующие 13 пар продолжат участие в проекте уже в следующее воскресенье, 8 сентября.

Ранее стало известно, что третьим членом жюри нового проекта "Танці з зірками" на канале "1+1" станет британский хореограф Франсиско Гомес, который ставил номера для Мадонны, Дженнифер Лопес, Тейлор Свифт и других всемирно известных звезд.

Актриса юмористической программы "Дизель шоу" Виктория Булитко, которая приняла участие в новом сезоне "Танців з зірками", пострадала во время подготовки первого танцевального номера.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.