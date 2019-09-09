"Танці з зірками-2019": кто покинул 3 выпуск, а кто вырвался в лидеры

Вечером 8 сентября в эфире канала "1+1" прошел 3 выпуск шоу Танці з зірками-2019. После ухода певицы Tayanna и ее партнера Игоря Кузьменко за дальнейшее участие в проекте соревновались уже 13 пар. Новой ведущей на "звездном" балконе в этот раза стала певица Наталья Могилевская.

Традиционно все участники нового сезона выступили с одним танцем. Каждый номер оценивался судьями и телезрителями в формате смс-голосования. По итогам вечера 3 выпуск шоу Танці з зірками-2019 покинули рэпер Серега (Полиграфъ Шарикoff) и Аделина Дели. Пара оказалась в зоне риска с Еленой Шоптенко, Алексеем Яровенко и Dzidzio, Яна Цибульская, но уступила место соперникам и покинула проект. The Lime проследил за эфиром и публикует танец фаворитов, выступление Сереги, а также турнирную таблицу.

Кто и с каким танцем стал лидером 3 выпуска

Самую высокую оценку от членов жюри в это воскресенье удалось получить Анне Ризатдиновой и Александру Прохорову. Венский вальс пары, исполненный под песню "Тримай" Христины Соловий, судьи оценили в 28 баллов из 30-ти.

Как в 3 выпуске выступили Серега (Полиграфъ Шарикoff) и Аделина Дели

Рэпер и его эффектная напарница вышли в это воскресенье на паркет со страстным пасадоблем. Танец пара исполнила под модерновый микс на украинскую народную песню "Ой, не ходи, Грицю", получив довольно неплохую оценку - 20 баллов из 30-ти. Однако, судя по всему, зрители оценили выступление Сереги значительно ниже. По итогам смс-голосования участники оказались в зоне риска и покинули шоу.

Как по итогам 3 выпуска шоу Танці з зірками-2019 выглядела таблица оценок:

Елена Шоптенко и Алексей Яровенко - 23 балла

Михаил Кукуюк и Лиза Дружинина - 15 баллов

Данэль Салем и Юлия Сахневич - 26 баллов

Надежда Матвеева и Валерий Шохин - 20 баллов

Людмила Барбир и Дмитрий Жук - 26 баллов

Dzidzio и Яна Цибульская - 18 баллов

Женя Кот и Ксения Мишина - 27 баллов

Илона Гвоздева и Владимир Остапчук - 24 балла

Елена Кравец и Макс Леонов - 19 баллов

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров - 28 баллов

Полиграфъ Шарикoff (Серега) и Аделина Дели - 20 баллов

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар - 18 балла

MARUV и JAY - 24 балла

Следующий выпуск шоу Танці з зірками-2019 смотрите уже в следующее воскресенье, 15 сентября, на канале "1+1", а также читайте подробности на The Lime.

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Ранее певица Tayanna удалила пост в Instagram, в котором назвала Танці з зірками-2019 постановочным шоу.

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