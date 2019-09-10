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Анджелина Джоли рассказала, каково быть матерью шестерых подростков

Взрослеющие дети помогают 44-летней актрисе заново открывать себя

вторник, 10 сентября 2019, 12:24
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В интервью британскому журналу HELLO! Анджелина Джоли рассказала, как заново открывает себя и возвращается к актерской карьере, когда ее дети становятся старше.

44-летняя актриса и режиссер воспитывает шестерых подростков: 18-летнего Мэддокса, 15-летнего Пакса, 14-летнюю Захару, 13-летнего Шайло и 11-летних близнецов Вивьен и Нокса. Джоли призналась, что взросление детей меняет то, как она себя видит.

"Когда твои дети маленькие, ты чувствуешь себя "мамочкой". Но когда они подростки, ты тоже начинаешь вспоминать себя подростком. Ты видишь, как они ходят в панк-клубы, и удивляешься, почему ты не можешь туда пойти, - говорит актриса. - Я нахожусь на этом забавном этапе, когда заново открываю себя".

Создательница фильмов "Несломленный", "Лазурный берег" и "Сначала они убили моего отца" снова переключила свое внимание на актерскую карьеру, потому что режиссура не оставляет ей времени для семьи.

"Сейчас я снимаюсь немного больше, потому что не могу быть той, в ком нуждается моя семья, когда режиссирую фильмы. Для этого нужно гораздо больше времени и усилий. Но я с нетерпением жду возможности сделать это снова, когда все наладится", - говорит Джоли.

Анджелина Джоли любит брать своих детей на работу, чтобы они увидели ее с другой стороны.

"Они замечательные на съемочной площадке. Но когда они видят, что я делаю что-то крутое, они смеются, потому что хорошо меня знают, - рассказывает актриса. - Они привыкли видеть меня мамой в ночной рубашке, не очень хорошо готовящей завтрак и дурашливой. Но да, это весело и интересно, потому что разные декорации переносят вас в разные миры, разные культуры и разные места".

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