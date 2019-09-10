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Отец Бритни Спирс отказался от опеки над певицей после обвинений в нападении на внука

Певица нуждается в опеке из-за проблем с психическим здоровьем

вторник, 10 сентября 2019, 13:15
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Отец Бритни Спирс больше не является ее опекуном. Издание People сообщает, что 67-летний Джейми Спирс временно передал управление делами поп-звезды Джоди Монтгомери, которая была ее “менеджером по уходу” в течение года.

Джейми Спирс был опекуном 37-летней певицы с 2008 года, но отказался от своих обязанностей, сославшись на проблемы со здоровьем. Примечательно, что это произошло после того, как Бритни пожаловалась бывшему мужу Кевину Федерлайну на то, что отец жестоко обращался с ее 13-летним сыном Шоном Престоном. В связи с этим полиция запретила мужчине контактировать с внуками.

Согласно судебным документам, Джоди Монтгомери получила право общаться с лечащим врачом и другим медицинским персоналом, имеющим отношение к поп-звезде, а также доступ ко всем без исключения записям, касающимся ее психического здоровья. Кроме того, она может ограничивать посетителей Бритни и должна следить за ее безопасностью.

Приближенный к семье источник рассказал People, что в жизни Бритни ничего не изменится после смены опекуна: Джейми все равно будет получать информацию о Бритни, и "позаботится о том, чтобы она была защищена от людей, которые хотят воспользоваться ею".

"Мама Бритни, Линн Спирс, также будет рядом, если она ей понадобится", - добавил инсайдер.

Сложная ситуация в семье Спирс ухудшилась, когда Кевин Федерлайн заявил полиции, что Джейми избил своего 13-летнего внука во время ссоры 24 августа. По словам танцора, что на фоне скандала с Шоном "очень злой" Джейми даже сломал дверь в своем доме.

Инсайдер утверждает, что "был физический контакт", который заставил Шона испугаться и расстроиться. Бритни тоже расстроилась, незамедлительно покинув дом Джейми. Певица была была возмущена случившимся и "не могла поверить, что ее отец поставил под угрозу ее отношения с мальчиками".

Также источник сообщил, что Джейми Спирс, который в прошлом году перенес операцию в связи с разрывом толстой кишки, решил временно уйти в отставку именно из-за иска Федерлайна.

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: Бритни Спирс

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