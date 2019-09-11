Девочки, спасайте: украинская певица пожаловалась на затянувшуюся беременность

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Санта Димопулос все еще беременна. Об этом певица рассказала на личной странице в Instagram, где также пожаловалась на состояние.

Как отметила в своем посте исполнительница, пошла уже 41-я неделя беременности, которая дается ей крайне нелегко. К своему посту Димопулос прикрепила фото, на котором позирует у бассейна в Монте-Карло с большим животом.

"Девочки, спасайте! 41-я неделя началась, а ребенок с каждым днем все больше и не думает выходить. Я, конечно, понимаю, что у меня в животе комфортно, но пора и честь знать!" - написала певица.

В посте с темой "все еще беременна" Димопулос также рассказала о своем самочувствии: "Чувствую себя уже не просто слоном, а слоном, который съел другого слона! Еще и горло начало болеть сегодня", - продолжила экс-"ВИА Гра".

Как добавила певица, каждое ее утро начинается с сообщений близких и друзей, все ждут новостей: "Вчера была у врача, и он говорит, что если в эту неделю не пойдет – будем вызывать роды. Я бы не хотела этого", - призналась Димопулос.

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