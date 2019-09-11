Рене Зеллвегер рассказала об унизительных комментариях о пластической операции

Звезда фильмов о Бриджит Джонс Рене Зеллвегер рассказала о "международном унижении", с которым столкнулась после изменений в ее внешности в 2014 году. Многие осуждали актрису за то, что она переборщила с пластической хирургией и стала неузнаваемой.

В интервью изданию Vulture Зеллвегер вспомнила о прослушанном диалоге незнакомцев, обсуждавших ее внешность в лондонском метро.

"Они говорили о Голливуде и о том, насколько глупы голливудские дивы - и особенно Рене Зеллвегер. Как она могла это сделать? Будто мы не знаем, что она сделала операцию на лице. Она не похожа на себя, и так делать нельзя", - рассказала актриса.

Зеллвегер призналась, что она тихо сидела, пока они разговаривали, и вышла из вагона поезда, когда он остановился. В этот момент человек, который издевался над ней, понял, кто она такая.

"Этот человек все еще говорил о том, какая я глупая, а потом поднял глаза и сказал: "О Боже, ты не такая, ты похожа на себя. Ух ты, ну, ты знаешь Хью Гранта?" И я ответила: "Я знаю Хью Гранта, он отличный парень. Я передам ему привет от тебя", - вспоминает актриса.

По словам Зеллвегер, такие эпизоды причиняли ей боль, и хотя она старалась их игнорировать, все же регулярно сталкивалась с обидными комментариями.

Сейчас актриса находится в чудесной форме и снова похожа на прежнюю себя.

"Мне нравится моя странная причудливость. Она позволяет мне делать то, что я делаю. Я не хочу быть кем-то другим. Меня наняли в синих джинсах и ковбойских сапогах, с грязными волосами. Я начала работать так. Мне не нужно было меняться, чтобы работать. Так почему же я вдруг попытался вписаться в какую-то форму, которая мне не принадлежала?" - рассуждает Зеллвегер.

Последней работой звезды стала роль голливудской звезды Джуди Гарленд в биографической драме "Джуди". За нее Рене Зеллвегер уже пророчат номинацию на "Оскар", и этот фильм стал настоящим карьерным взлетом актрисы после шестилетнего отсутствия в Голливуде, которое длилось с 2010 по 2016 год.

Премьера "Джуди" в Украине состоится 31 октября 2019 года.

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