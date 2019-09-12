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Скоро свадьба: украинская певица весело отпраздновала девичник в Турции

Предсвадебную вечеринку Ассоль решила провести не в Украине

четверг, 12 сентября 2019, 13:07
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25-летняя украинская певица Екатерина Гуменюк, которая в детстве прославилась под псевдонимом Ассоль, скоро выходит замуж. Традиционно в преддверии свадьбы девушка устроила девичник.

Яркие снимки с предсвадебной вечеринки исполнительница обнародовала в своем Instagram. Последние дни "свободы" Катя решила провести в жаркой Турции.

"Я так счастлива, хотя сама до сих пор не до конца осознаю что происходит вокруг. Думаю каждая девушка, которая была невестой, была на моем месте, меня поймет", - поделилась своими эмоциями Ассоль.

Место проведения девичника певица судя по всему выбрала неслучайно, поскольку именно в Турции она сказала любимому "Да!".

"Это было так, как я себе с детства представляла. Это было в Турции, в Парке Легенд, куда мы с друзьями поехали отдыхать на майские каникулы. Мы поехали в парк поужинать, и во время шоу Артем сделал мне предложение. Совсем не ожидала и была в шоке", - рассказывала ранее Ассоль.

Свадьба состоится ровно через неделю - 19 сентября. Об избраннике певицы известно не много. Парня зовут Артем Тараненко и они часто вместе путешествуют.

Напомним, что Катя Гуменюк принимала участие в шестом сезоне вокального шоу "Голос країни". На проекте девушка была подопечной Потапа, а после "кражи" попала в команду Ивана Дорна.

  • Также смотрите на The Lime каким был девичник Насти Каменских. Предсвадебную вечеринку для Насти устроили подруги певицы, они устроили розыгрыш, пригласив телеведущего Владимира Остапчука и участника группы ZBSband Богдана Буйлука.
  • Пышная свадьба в Италии, где украинская певица Алина Гросу и ее муж Александр сняли для торжества роскошную виллу, обошлась родителям артистки в 100 тысяч евро (2,8 млн гривен).

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