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У меня никогда не было онкологии: Евгения Власова отреагировала на фейк популярной передачи

Певица обиделась на журналистов, которые распространяют информацию о том, что она победила рак

четверг, 12 сентября 2019, 09:49
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Украинская певица Евгения Власова, которой уже несколько лет приписывают онкологию и победу над болезнью, впервые решила рассказать всю правду.

На странице артистки в Instagram появился пост, в котором Евгения призналась, что у нее никогда не было рака. На такое признание певица решилась после выхода передачи "Зірковий шлях" на канале "Украина", где журналисты снова стали распространять информацию о том, что Власова победила онкологию.

"Надоело тянуть не свой груз и шлейф который тянется уже лет 10! У меня никогда не обнаруживали онкологических заболеваний", - заявила певица, отметив, что действительно перенесла операцию и прошла химиотерапию, поскольку на этом настояли врачи.

"Но прессу, журналистов, редакторов программ, не интересуют тонкости им нужно мясо, кровь,страсти! И вот теперь на мне какое-то странное клеймо (несчастной и больной). Ненавижу это все! Долго молчала! В основном ради людей для которых я стала надеждой на выздоровление! Но весь этот ужас, который рождали журналисты и их программы, ложился на мои женские плечи и хрупкие плечи моей доченьки", - добавила Евгения.

Певица обиделась на журналистов и пообещала больше никогда не давать интервью. "Ненавижу ложь и лжецов. Ненавижу давать интервью и больше не буду. Все что говорю лично я, есть в моем инста!", - резюмировала Власова.

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