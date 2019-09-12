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Украинская знаменитость женится прямо в эфире шоу Танці з зірками-2019: главное

Свадебная церемония состоится уже в это воскресенье

четверг, 12 сентября 2019, 14:35
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Украинская прима-балерина и судья проекта "Танці з зірками" Екатерина Кухар выйдет замуж за своего возлюбленного, артиста балета Александра Стоянова, с которым состоит в отношениях более 10 лет.

Свадебная церемония будет не совсем обычной - влюбленные обменяются клятвами верности в четвертом прямом эфире танцевального шоу, который состоится на канале "1+1" уже в это воскресенье, 15 сентября. Эта дата была выбрана неслучайно - ровно 5 лет назад Екатерина и Александр обвенчались в церкви.

"5 лет назад, 15 сентября, мы с Александром Стояновым были венчаны в церкви, когда я стала его женой перед Богом. Мы всегда с Александром считали венчание для нашей семьи самым важным, чем официальный брак, несмотря на то, что все при первой же возможности нам намекали, что пора ставить штамп в паспорте. Этот день для нас будет особенным, поэтому мы решили официально жениться и отпраздновать это событие всей Украиной", - рассказала Екатерина Кухар.

Торжественную церемонию проведут постоянные ведущие "Танців з зірками-2019" Юрий Горбунов и Тина Кароль. "Тамадой" будет новая ведущая звездного балкона Леся Никитюк. В конце эфира молодожены исполнят свой первый свадебный танец.

Напомним, Кухар и Стоянов познакомилась в балетном училище. Екатерина уже была солисткой Национальной оперы Украины, а юного Сашу поставили с ней в пару. Влюбленные вместе уже более 10 лет и воспитывают двоих детей - сына Тимура и дочь Анастасию.

В декабре прошлого года пара устроила свадьбу в Америке. Бракосочетание состоялось в Сиэтле, в канун католического Рождества. Правда, свидетельство о браке действительно только на территории США, поэтому артисты решили узаконить свои отношения и в Украине.

"В прошлом году, в декабре наши американские друзья, когда узнали, что мы еще не женаты, были очень удивлены и решили сделать для нас сюрприз: после нашего спектакля "Щелкунчик" организовали церемонию бракосочетания прямо на сцене - это было символично. Поскольку наши отношения начались именно из спектакля "Щелкунчик". Расписывал нас один из актеров спектакля, он был церемониймейстер и официально имел на это право", - вспоминает Александр.

  • Ранее Екатерина Кухар показала, как выбирает свадебное платье. Балерина примерила пять вариантов, а фото опубликовала в своем Instagram.
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