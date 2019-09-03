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Новый скандал на "Танцях з зірками": Билык обиделась на Кухар из-за бывшего мужа

Певица написала гневный пост

вторник, 3 сентября 2019, 14:45
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После второго выпуска нового сезона "Танців з зірками" между судьей шоу Екатериной Кухар и певицей Ириной Билык завязался конфликт. И хотя сама исполнительница в проекте не участвует, она нашла повод обидеться на балерину.

Так, во время второго прямого эфира Екатерина Кухар прокомментировала выступление Виктории Булитко и Дмитрия Дикусара, бывшего мужа Ирины Билык. В своей оценке танца судья упомянула и певицу: "Я сегодня с восторгом следила за другой Булитко. И, наконец, забыла про Ирину Билык", - сказала балерина.

Слова Кухар задели Билык и она решила выяснить отношения в соцсетях, публично оскорбив балерину. Имя Екатерины в посте не встречается, но из написанного певицей не сложно догадаться, кому адресован этот текст.

"Хочу просто заметить, что когда все, что остается у центрального канала это плохо говорящие балерины, потерявшие признание коллег и любовь публики, компенсировать данные прискорбные вещи с помощью моего имени просто дно. Вам, как приме-балерине в далеком прошлом неоднократно намекала аудитория многих артистов: не надо так, не унижайте себя ненавистью к более успешным. И не ставьте, пожалуйста, в неловкое положение прекрасную и харизматичную пару, партнером в которой является мой бывший муж. Мне не жалко своего имени, раз уж вам больше не на чем хайпить, но давайте просто вспомним кто есть кто", - написала Билык.

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Публикация от Ирина Билык (@bilyk_iryna)

Екатерина Кухар в свою очередь не стала молчать и ответила Ирине Билык не менее красноречивым постом. Балерина отметила, что упоминая певицу в шоу, она "отдавала ей дань уважения".

"Для меня Вы незабываемая певица. И мне очень жаль, что Вы этого не поняли...В юности я с большим удовольствием проникалась Вашими песнями, с радостью наблюдала бы и сейчас Ваш музыкальный творческий путь. После Вашего обращения, (мне было непонятно, почему Вы не обратились ко мне напрямую, хотя бы через отметку), сложилось впечатление, что этот текст написал кто-то за Вас. Я уверена, что Вы душевная и мудрая женщина", - написала балерина и пригласила певицу в Национальную оперу Украины на свой спектакль "Жизель".

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Публикация от Ekaterina Kukhar (@ekaterinakukhar_official)

Напомним, что Ирина Билык и Дмитрий Дикусар принимали участие в первом сезоне "Танців з зірками". На проекте у них завязался роман, который закончился браком. Певица и хореограф вскоре разошлись, но до сих пор состоят в дружеских отношениях.

  • Tayanna, которая покинула шоу во втором выпуске, удалила пост, в котором назвала "Танці з зірками" постановочным шоу.
  • Влад Яма назвал имена участников нового сезона "Танців з зірками", которые, по его мнению, были слабее остальных в первом прямом эфире.

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