Готова к главному дню: Собчак показала первое фото в свадебном платье

В пятницу, 13 сентября, российская телеведущая Ксения Собчак снова выйдет замуж. Под венец журналистку поведет театральный режиссер Константин Богомолов.

С утра невеста поделилась в своем Instagram романтичными снимками и написала, что "готова к главному дню". На одном из снимков светская львица запечатлена в подвенечном наряде. Для торжества Ксения выбрала белое кружевное платье с открытой спиной и длинную фату.

Запястья будущих супругов украшают браслеты с надписью: "К + К = Любовь". "Мне кажется, я готова к главному дню", - написала Собчак.

По сообщениям росСМИ, свадьба Собчак и Богомолова пройдет в московском Bosco Cafe в Петровском пассаже. На торжество приглашены многие знаменитости, в числе которых режиссер Федор Бондарчук, гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст, актриса Рената Литвинова, певица Земфира, экс-жена лидера группы "Ленинград" Сергей Шнурова Матильда и многие другие российские звезды. Всего на свадьбе телеведущей и режиссера будет около 300 человек.

Кстати, среди приглашенных есть и бывшая супруга Богомолова, актриса Дарья Мороз. А вот экс-супруг Собчак Максим Виторган в списке гостей не числится.

Напомним, что слухи о свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова стали появляться спустя неделю после того, как телеведущая развелась с мужем. С Максимом Виторганом журналистка прожила 6 лет, за это время у пары родился сын Платон.

Сегодня экс-супруги поддерживают дружеские отношения, вместе воспитывают ребенка. Поговаривают, отношения звездной пары дали трещину именно из-за появления в жизни Собчак режиссера Богомолова.

В свою очередь, Виторган сейчас встречается с молодой актрисой Нино Нинидзе, пару недавно заприметили на отдыхе в Одессе.

Украинская певица Анастасия Приходько, которая недавно сыграла с супругом полноценную свадьбу, поделилась в сети еще одним трогательным фото. На нем, очевидно, в конце праздничного дня супруги запечатлены на фоне яркого фейерверка.

25-летняя украинская певица Екатерина Гуменюк, которая в детстве прославилась под псевдонимом Ассоль, скоро выходит замуж. Традиционно в преддверии свадьбы девушка устроила девичник.

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