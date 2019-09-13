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Ксения Собчак вышла замуж: в ЗАГС влюбленные приехали на катафалке

Пара выбрала для свадьбы "страшную дату"

пятница, 13 сентября 2019, 14:38
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Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. Роспись состоялась в пятницу 13-го в Грибоедовском ЗАГСе Москвы.

В дом бракосочетания жених и невеста приехали на катафалке с надписью "пока смерть не разлучит нас". Причем лежали они на том месте, где обычно ставят гроб.

Собчак выбрала для торжества белое свадебное платье с открытой спиной. Богомолов нарядился в черный костюм и темную рубашку с яркими вставками, вероятно, чтобы гармонировать с красным траурным бархатом.

Напомним, что слухи о свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова стали появляться спустя неделю после того, как телеведущая развелась с мужем. С Максимом Виторганом журналистка прожила 6 лет, за это время у пары родился сын Платон.

Сегодня экс-супруги поддерживают дружеские отношения, вместе воспитывают ребенка. Поговаривают, отношения звездной пары дали трещину именно из-за появления в жизни Собчак режиссера Богомолова.

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