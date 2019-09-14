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Траурный кортеж и эротический танец невесты: как прошла громкая свадьба Ксении Собчак

Торжество прошло в готическом стиле

суббота, 14 сентября 2019, 10:15
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В пятницу, 13 сентября, в Москве отгремела свадьба российской телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.

Жених и невеста удивляли публику как могли: прибыли в ЗАГС на похоронном катафалке с надписью "пока смерть не разлучит нас", обвенчались в церкви, куда приехали на карете, а затем устроили вечеринку в готическом стиле.

На праздник приехало около 300 друзей звездной пары. Среди них немало российских знаменитостей - певица Земфира, актриса Рената Литвинова, экс-супруга музыканта Сергея Шнурова, Матильда Шнурова, певец Дмитрий Маликов, режиссер Федор Бондарчук и другие.

Первый танец молодоженов прошел под песню "Снег" Филиппа Киркорова, которую в свое время ему разрешила петь Ирина Билык. Кстати, "российский поп-король" лично исполнил ее для новоиспеченных супругов.

Развлекали публику многие российский артисты, среди которых Николай Басков, Глюкоза, а также украинская певица Светлана Лобода.

Спели друг для друга и молодожены. Ксения исполнила песню Ирины Алегровой "Привет, Андрей", а исполнение Константина довело Собчак до слез.

Но гвоздем вечера стал танец невесты под хит Ирины Алегровой "Войди в меня". Собчак появилась на сцене в черном плаще в окружении молодых людей в головных уборах католических монахинь и накидках. Затем все танцоры, в том числе и Ксения, скинули плащи и устроили эротическое шоу.

Напомним, что слухи о свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова стали появляться спустя неделю после того, как телеведущая развелась с мужем. С Максимом Виторганом журналистка прожила 6 лет, за это время у пары родился сын Платон.

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