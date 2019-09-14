Украинская певица стала мамой во второй раз: милые фото из роддома

Украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Санта Димопулос, которая недавно жаловалась на затянувшуюся беременность, родила дочь.

Радостное событие в семье артистки произошло в субботу, 14 сентября. Об этом 32-летняя знаменитость сообщила на своей странице в Instagram, показав первые фото с новорожденной. "Доброе пожаловать, моя маленькая принцесса", - написала счастливая мама.

Девочка родилась довольно крупненькой, ее вес составил 4, 170 килограмма. Известно также, что роды проходили в одной из клиник Монако.

Поклонники и звездные друзья певицы оставляют поздравления под постом. Комментарии уже оставили певица Даша Астафьева, жена Николая Тищенко Алла Барановская, супруга Александра Скичко Елизавета Юрушева, а также российский певец Филипп Киркоров.

Напомним, что для Санты Димопулос этот ребенок стал вторым. У певицы подрастает 10-летний сын Даниэль от украинского шоумена Андрея Джеджулы.

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