Екатерина Кухар вышла замуж в эфире шоу Танці з зірками-2019: фото

Вечером 15 сентября украинская балерина Екатерина Кухар, судья проекта "Танці з зірками-2019", и ее супруг, танцор Александр Стоянов, женились в эфире 4 выпуска шоу.

Как отметил в начале эфира ведущий Юрий Горбунов, днем ранее пара узаконила свои отношения, а в 4 выпуске шоу решила обменяться кольцами и исполнить свой первый брачный танец (видео смотрите ниже).

После вступительного слова ведущих Юрия Горбунова и Тины Кароль молодожены под овации зала обменялись клятвами и обручальными кольцами. Ввиду этого события, 4 выпуск "Танців з зірками-2019" назвали "вечером любви".

Примечательно, что даже на шоу невесте и жениху нашли звездную тамаду - ведущую Лесю Никитюк, которая также стала в этом выпуске приглашенной ведущей на "звездном балконе".

На этом короткая церемония завершилась. Позже, как отметили ведущие, Екатерина Кухар и Александр Стоянов исполнят брачный танец.

Читайте также на The Lime, почему не стоит верить слухам о громком романе между участниками шоу "Танці з зірками-2019" Женей Котом и Ксенией Мишиной.

о громком романе между Участники шоу "Танці з зірками-2019" ответили на расспросы об интиме за кулисами.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.