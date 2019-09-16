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Солистка "ВИА Гры" снялась обнаженной для мужского глянца: фото

Певица рассказала, как изменилась за последние годы

понедельник, 16 сентября 2019, 15:30
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Солистка поп-группы "ВИА Гра" Эрика Герцег похвасталась в сети снимками пикантной фотосессии для мужского глянца MAXIM. На них певица позирует в прозрачном белье и без одежды вовсе.

Примечательно, что это не первая фотосессия Герцег для журнала. И как отметила знаменитость на личной странице в Instagram, сегодня она уже выглядит совершенно иначе.

"Я сейчас совсем по-другому выгляжу, чем три с половиной года назад, когда была моя первая фотосессия для MAXIM. И дело не только в тренировках. Я духовно преобразилась, многое осознала и приняла себя, стала гораздо увереннее. Я поняла закон Вселенной: освободись от чего-то плохого, чтобы что-то хорошее получить. Так, например, я избавилась от всех вредных привычек – хотела чувствовать и выглядеть лучше", - рассказала она под одним из снимков.

Примечательно, что украсила Герцег не только страницы, но и обложку журнала: "У меня есть цель, мечта. Я вижу перед собой Эрику через несколько лет – она выступает и служит примером для людей. Примером того, как девочка из простой, небогатой семьи, неуверенная в себе и недовольная своей внешностью, нашла в себе силы бороться, трудиться и стала совершенно другим человеком. Я горжусь тем, что сама заслужила свое место в жизни, мне ничего не далось просто так", - добавила исполнительница.

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