Седокова рассказала об опасной болезни и показала жуткие фото

Экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова призналась, что у нее развилась крапивница. Проявления болезни были настолько серьезны, что певице пришлось обратиться за экстренной помощью к медикам.

Соответствующий пост исполнительница разместила в своем Instagram. Седокова рассказала, что сначала пятна появлялись одиночно и в разных местах, но последние три недели жуткие, зудящие высыпания покрыли все тело и лицо. А на днях у Анны случился острый приступ и она угодила под капельницу.

Анна призналась, что сначала не хотела афишировать заболевание, но потом решила, что это может поддержать людей, страдающих этим недугом.

"Самое неприятное, что вместе с красными пятнами на лице и теле у меня, как сказали врачи, отекали внутренние органы. В горле был ком. Становилось тяжело дышать. Моя доктор предупредила, что отек очень опасен и теперь, мне обязательно носить с собой в сумочке шприц и лекарство на всякий случай", - поделилась звезда.

"Итак, что я сейчас знаю о моей болезни, что знают о ней доктора? Да ничего конкретного. Причины появления не известны, это не аллергия на продукты или цветения. Говорят, она появляется на фоне нервного стресса", - отметила Анна.

К публикации Седокова прикрепила фото и пару видеозаписей. В кадре певица показала припухшее лицо и огромные красные пятна, которые покрывают ее тело.

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