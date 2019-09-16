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MARUV отличилась странным подарком к свадьбе Кухар на "Танцях з зірками": видео

Похоже, что-то пошло не по плану

понедельник, 16 сентября 2019, 11:30
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Украинская певица MARUV, участница нового сезона шоу "Танці з зірками-2019", в ходе его 4 выпуска отличилась довольно странным эпатажным подарком для судьи Екатерины Кухар. Как стало известно ранее, балерина и ее муж Александр Стоянов провели на проекте свадебную церемонию, обменялись клятвами и кольцами.

Выступив в конце эфира, MARUV и ее партнер JAY решили удивить невесту оригинальным подарком. Певица объявила о его появлении в студии, однако дальше что-то пошло не так (видео смотрите на странице ниже).

В новом сезоне шоу "Танці з зірками" у Екатерины Кухар и MARUV сложилась традиция дарить друг другу небольшие подарки. И если до этого знаменитости обменивались книгами, то на этот раз любительница эпатажа решила поздравить судью со свадьбой зажигательным эротическим танцем.

"У вас не было девичника, понимаете? - обратилась MARUV к балерине. - Поэтому uncomfortable surprise в студию!"

Примечательно, что в исполнение "танца" включились не только MARUV и JAY, но и их коллеги из подтанцовки. Что правда, танец получился очень коротким и странным. Участники шоу буквально вылезли на судейский стол и на этом их перформанс закончился.

"Что я могу сказать… сьогодні в клюбі любі танці", - отреагировала на "подарок" Екатерина Кухар.

Напомним, по итогам 4 выпуска шоу "Танці з зірками-2019" покинули телеведущая Надежда Матвеева и ее партнер Валерий Шохин. Пара вышла на паркет с бодрым фокстротом, который исполнили под песню Аллы Пугачевой "Любовь похожая на сон". Этот танец судьи оценили в 33 балла, но для дальнейшего участия партнерам не хватило голосов телезрителей.

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