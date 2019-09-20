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Даже успела поспать: украинская певица детально описала свои роды в Монако

Санта Димопулос решила рожать не в Украине

пятница, 20 сентября 2019, 16:18
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Бывшая участница группы "ВИА Гра" Санта Димопулос, которая на днях снова стала мамой, рассказала, как проходили ее роды. Малышка появилась на свет в одной из клиник Монако, о чем певица нисколько не жалеет.

На странице знаменитости в Instagram появился пост, в котором она подробно описывает процесс появления девочки на свет. У Санты долго не начиналась родовая деятельность и это сильно беспокоило певицу.

"Роды все не начинались, а родители (то есть мы с мужем) уже начали переживать, да так что 13.09 даже поругались (я поругалась). Игорь слишком переживал по поводу того, что ему надо ехать в Киев по работе, а я слишком близко принимала все к сердцу", - вспоминает Димопулос.

В этот же день у Санты началась родовая деятельность. "То ли малышка испугалась стимуляции, а может я понервничала немного, но процесс пошел. Врач отправил домой собираться, сказал, что увидимся очень скоро. Так и случилось. Я приняла душ, переоделась и мы поехали в роддом", - рассказала Санта.

Молодая мама призналась, что долго не смогла терпеть боль, поэтому попросила медиков сделать ей эпидуральную анестезию: "Я потерпела схватки еще полчаса, после чего с круглыми глазами шептала – колите! Мне в руки дали "волшебный пульт", нажимая на кнопку которого я могла сама себе добавлять анестезию, если чувствовала потребность. Я даже успела поспать, акушерка заходила каждые 30-40 минут и проверяла раскрытие", - вспоминает певица.

Санта рассказала, что роды прошли быстро и абсолютно безболезненно. "Родила я мою девочку за 15 минут 4.160 без единого разрыва", - резюмировала артистка.

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Публикация от (@santadimopulos)

Напомним, что для Санты Димопулос этот ребенок стал вторым. У певицы подрастает 10-летний сын Даниэль от украинского шоумена Андрея Джеджулы. Сейчас знаменитость замужем за бизнесменом Игорем Кучеренко.

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