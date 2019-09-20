Он хотел любви: Настя Каменских рассказала о драке с навязчивым ухажером

Настя Каменских рассказала, как дать отпор назойливым поклонникам, которые не реагируют на отказ. В студии программы "Зірковий шлях" она призналась, что одного из таких мужчин ей однажды пришлось побить букетом роз с острыми шипами.

Певица признается, что всегда имела проблемы с нахальными ухажерами.

"Я всегда выглядела взрослее, чем мои одноклассники. Потому, когда немножко повзрослела, у меня появились эти проблемы. У меня было очень много поклонников, а когда я стала известной, это вообще вышло из берегов. Мне начали предлагать за любовь разные штуки", - говорит она.

Однажды горе-кавалер долгое время не оставлял певицу в покое, и ей пришлось применить силу.

"У меня было такое, что я цветами с шипами побила мужчине лицо, потому что он хотел любви", - говорит Каменских.

Потенциальные кавалеры Насти узнали о том, какой смелый отпор она дала хаму, потому впредь стали вести себя осторожнее.

"Я девушка с характером, и прославилась своим норовом. Потому что я точно знаю, чего хочу. Для меня это важно. Я не буду дарить свою любовь за какие-то там деньги. Я и сама могу их заработать", - уверяет звезда.

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