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Украинская певица вышла замуж в платье весом 23 килограмма: первые фото и видео с роскошной свадьбы

Влюбленные выбрали для свадьбы красивую дату

пятница, 20 сентября 2019, 10:19
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25-летняя украинская певица Екатерина Гуменюк, которая в детстве прославилась под псевдонимом Ассоль, вышла замуж. Избранником артистки стал бизнес-аналитик Артем Тараненко.

Влюбленные выбрали для свадьбы красивую дату - 19.09.2019. А само торжество прошло в одном из самых модных заведений Киева - банкет-холле Regent Hill, пишет "КП" в Украине".

Молодожены пригласили на свадьбу более 150 человек, среди которых были и украинские знаменитости. Развлекали публику Тина Кароль, Верка Сердючка и MONATIK. Ведущими мероприятиями стали звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов.

Отдельное внимание привлекло роскошное платье Ассоль, усыпанное белым жемчугом. Весь наряд получился весом 23 килограмма. Свадебный образ невесты дополняли длинная фата и диадема.

Новоиспеченные супруги подарили гостям необычный танец, который исполнили под хит Дмитрия Монатика. Не менее красивым получился танец невесты с папой под песню "Намалюю тобі зорі" Тины Кароль.

Напомним, что Катя Гуменюк принимала участие в шестом сезоне вокального шоу "Голос країни". На проекте девушка была подопечной Потапа, а после "кражи" попала в команду Ивана Дорна.

Ассоль и Артем знакомы еще с детства, но встречаться начали два года назад. В мае прошлого года молодой человек сделал певице предложение.

  • Ранее Ассоль показала, как прошел ее девичник. Последние дни "свободы" Катя решила провести в жаркой Турции.
  • Пышная свадьба в Италии, где украинская певица Алина Гросу и ее муж Александр сняли для торжества роскошную виллу, обошлась родителям артистки в 100 тысяч евро (2,8 млн гривен).

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: Ассоль, свадьба

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