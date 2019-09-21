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Звезда фильма "Назад в будущее" прогулялся по Киеву: куда сходил Кристофер Ллойд

В Украину актер прилетел со своей молодой возлюбленной

суббота, 21 сентября 2019, 14:07
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Американский актер Кристофер Ллойд, сыгравший дока Брауна в трилогии "Назад в будущее", впервые приехал в Украину. Он стал специальным гостем Comic Con Ukraine 2019, который стартовал в Киеве 21 сентября. Перед встречей с фанами киноактер прогулялся по столице.

Снимками с прогулки звезда с удовольствием поделился на своей странице в Instagram. "Наслаждаюсь каждым моментом в Киеве. С нетерпением жду встречи с моими фанатами на Comic Con Ukraine", - написал Ллойд.

В Украину Кристофер прилетел не один, а со своей молодой возлюбленной Лизой, с которой он обручился в 2016 году. Влюбленные в рамках своего визита в Киев посетили Успенский Собор.

Как стало известно ранее, еще одним специальным гостем фестиваля в этом году стал американский актер Дэнни Трехо ("Мачете", "Дети шпионов"). Кинозлодея в Украине встречал актер и худрук студии "Квартал 95" Александр Пикалов. Целой компанией звезду боевиков встретили еще в аэропорту и провели к отелю.

Напомним, Comic Con Ukraine 2019 пройдет на Арт-заводе "Платформа" 21 и 22 сентября. В прошлом году фестиваль посетили более 20 000 фанатов, среди которых ценители комиксов, анимации, кинематографа, видеоигр и литературы.

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