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Maruv рассказала, почему с радостью покинула Танці з зірками-2019

22 сентября певица исполнила последний танец на проекте

понедельник, 23 сентября 2019, 11:32
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Итоги 5 выпуска шоу "Танці з зірками-2019", согласно которым проект покинула эпатажная певица Maruv и ее партнер Jay, ничуть не расстроили исполнительницу. Даже наоборот, порадовали.

Об этом Maruv рассказала в личных Instagram-сториз. Как отметила певица в коротких роликах, теперь у нее появится возможность вернуться к "нормальной жизни".

"Прошу вас не расстраиваться, потому что я очень рада. Я так устала! Этот месяц был такой тяжелый, не было ни одного выходного, я почти не спала, - рассказала певица, поблагодарив поклонников за поддержку. - У нас с Жекой сегодня было последнее дыхание. Я ухожу счастливая, потому что я наконец-то доделала дела с альбомом, сделала свою арт-выставку, я займусь нормальной жизнью, вернусь к музыке, к тому, что я очень люблю".

Напомним, одна из самых неординарных и обсуждаемых участниц программы и ее партнер Jay для 5 эфира шоу подготовили нестандартный номер и танец стрип. Пара получила довольно неплохую оценку от членов жюри - 23 балла, в свою очередь, зрители посчитали участников далеко не такими сильными, чтобы продолжать. По итогам смс-голосования, пара оказалась в зоне риска вместе с Dzidzio и Яной Цибульской, однако уступила соперникам и покинула проект.

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