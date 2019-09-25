Трагедия для семьи: украинская певица впервые высказалась о разводе с мужем

Украинская певица Яна Соломко, выступающая под сценическим именем SOYANA, впервые прокомментировала свой развод с мужем, бизнесменом Олегом Солодуховым, с которым прожила в браке 5 лет.

В интервью "КП" в Украине" артистка призналась, что сначала она не хотела говорить об этом, поскольку для нее это "больная тема". Но после того, как экс-супруг певицы "вынес ссору из избы", Яна решила также не молчать.

"С Олегом мы не живем вместе уже 9 месяцев, до этого долго были сложные отношения. А в разводе официально два месяца. Не хотела об этом говорить, потому что считаю, что развод - это трагедия для семьи, и дочка, которая скоро будет взрослой, не должна об этом читать в прессе. Пара должна выяснять отношения между собой, не вынося сор из избы. Но если Олег захотел это сделать публичным - окей, это его право", - рассказала певица.

По словам Яны, решение разойтись было обоюдным: "Мы какое-то время пытались сохранить отношения, но слишком много накопилось взаимных претензий и обид, которые и привели нас к разводу. Это можно описать банальной фразой - "не сошлись характерами".

Яна Соломко и Олег Солодухов поженились в 2014 году. Спустя год после свадьбы у пары родился первенец - дочь Кира. Малышка появилась на свет в США. После развода родителей девочка осталась жить с мамой.

"Кирочка живет со мной. Но мы часто ездим к папе и всегда рады видеть его и ждем в гости. Я абсолютно искренне говорю - наши двери для него открыты всегда! Еще раз подчеркну, что я желаю только счастья и любви своему бывшему мужу! Я хочу, чтобы он был успешным, любимым и любящим мужем и папой", - отметила певица.

В сети назвали причину развода Славы и Эдгара Каминских. Ее опубликовали в Едином реестре судебных дел.

Певица Адель подала на развод с Саймоном Конекки, с которым находилась в отношениях с 2011 года.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.