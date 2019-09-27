Первый дуэт: Джамала показала импровизированное выступление с полуторагодовалым сыном

27 сентября сыну украинской певицы крымскотатарского происхождения Джамалы исполняется полтора года. По случаю маленькой даты молодая мама похвасталась талантами Эмира-Рахмана.

Исполнительница записала с малышом импровизированное выступление, а ролик выложила в свой микроблог. На кадрах видео мальчик стучит ручками по гитаре, а Джамала в это время поет.

"Мой первый дуэт с Эмиром. Последние несколько дней я просто в восторге от нашего неожиданного джема. Послушайте этот ритм, паузы... В этом есть музыка! P.S. Сегодня нам 1,5 годика, празднуем", - написала Джа.

Поклонники певицы и маленького блюзмена пришли в восторг от видео. Они написали много лестных слов в комментариях под постом Джамалы.

"Супер! Вот так просто и рождаются хиты", "Талантливый человечек уже с рождения", "Даже паузы делает", "Вау, как круто", "Это лучший дуэт года", "Это очень мило! Подрастает такой же невероятный артист, как и Вы", "Это был дуэт! Эмир взаимодействовал с Вами!", - восхищаются фаны.

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