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Певица Ассоль раскрыла стоимость свадебного платья: его вес в 23 кг впечатлил меньше

Певица выбрала по-настоящему роскошное платье

пятница, 27 сентября 2019, 16:11
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Украинская певица Ассоль (настоящее имя - Екатерина Гуменюк) назвала стоимость свадебного платья, в котором сказала "да" своему возлюбленному, бизнес-аналитику Артему Тараненко.

Для торжества Катя выбрала по-настоящему роскошное платье, о котором мечтает каждая девушка - с длинным шлейфом и полностью усыпанное жемчугом. Сказочный наряд для певицы сшил ливанский дизайнер Saiid Kobeisy. Платье вышло достаточно тяжелым, его вес составил 23 килограмма. Не менее впечатляет и его стоимость - 26 тысяч долларов, пишет "КП" в Украине".

Ассоль долго выбирала платье мечты, но когда определилась с выбором, то едва не потеряла его в аэропорту. Певица возвращалась из Лондона, где забирала наряд. По прилету в Украину Катя узнала, что пропал ее багаж, в том числе и платье. Как позже выяснилось, вес коробки (32 кг) превысил норму и багаж сняли с рейса. Девушке пришлось изрядно понервничать перед тем, как ей вернули наряд.

Оказывается, это было не единственное платье, в котором певица появилась на своей свадьбе. Во время первого танца молодоженов Ассоль вышла в шифоновом платье сербского бренда MIHANO MOMOSA, который специализируется на одежде из перьев. Цена похожего наряда варьируется от 1200 до 1500 долларов.

Жених и невеста решили отойти от традиций и станцевали зажигательный танец.

"Нам захотелось, чтобы он не был традиционным. Поэтому мы остановились на динамичном танце под песню MONATIK "Вечность", в конце которого вытащили на танцпол всех гостей, и устроили небольшой флешмоб", - рассказала певица в Instagram.

Третье платье Гуменюк надела в конце праздника, когда разрезали свадебный торт. Это был наряд из фатина в стиле Джульетты бренда La Petra. Примерная стоимость платья - около 20 тысяч гривен.

  • Ранее Ассоль показала, как прошел ее девичник. Последние дни "свободы" Катя решила провести в жаркой Турции.
  • Украинская прима-балерина и судья "Танців з зірками" Екатерина Кухар вышла замуж за артиста балета Александра Стоянова. Свадебная церемония состоялась в прямом эфире танцевального шоу, а после выпуска молодожены устроили вечеринку за кулисами проекта.

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