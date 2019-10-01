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Плачу несколько раз в сутки: недавно родившая украинская певица рассказала о материнстве

Малышка появилась на свет 2 недели назад

вторник, 1 октября 2019, 10:05
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Бывшая участница группы "ВИА Гра" Санта Димопулос, которая недавно снова стала мамой, рассказала о радостях материнства.

Певица, которая две недели назад родила дочь, призналась, что отказалась от услуг няни, чтобы больше времени проводить с малышкой. У нее есть помощница, которая убирает и готовит, но ребенком занимается только она. Об этом молодая мама написала в своем Instagram.

"У нас нет няни. Это было мое решение и я ни капли об этом не жалею. Есть помощница, которая убирает и готовит, а я наслаждаюсь временем с моей принцессой. И эту связь между нами невозможно описать словами. Говорят, младенцы ничего не понимают. Но я точно знаю, когда мы смотрим друг на друга, когда я разговариваю с ней, она все чувствует и знает", - отметила Санта.

Певица также рассказала, что за период беременности набрала лишних 14 кг, от которых в ближайшее время намерена избавиться. А также призналась, что находится в процессе гормональной перестройки и плачет практически от всего.

"Я нахожусь в процессе гормональной перестройки, а значит, я плачу несколько раз в сутки – от счастья, глядя на ребенка; после фильма; от грусти, что муж уезжает и т.д. И это нормально", - отметила Димопулос.

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