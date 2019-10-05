Романтика зашкаливает: Джастин Бибер снялся с красавицей-женой в трогательном клипе

25-летний канадский певец Джастин Бибер, который на днях сыграл свадьбу с 22-летней моделью Хейли Болдуин выпустил клип на песню 10,000 Hours, записанную совместно с кантри-дуэтом Dan+Shay.

Премьера видео состоялась на YouTube-канале музыкантов. В ролике снялись возлюбленные всех троих исполнителей, в том числе и молодая жена Джастина Бибера - Хейли. Видео состоит из любовных историй трех пар, поэтому градус романтики просто зашкаливает.

Джастин и Хейли демонстрируют в клипе нежные чувства друг к другу и кажется, что они совсем не играют. Их нежные объятия и поцелуи выглядят очень искренними.

Напомним, что Джастин Бибер и Хейли Болдуин официально поженились еще год назад. А 30 сентября 2019-го влюбленные обвенчались в церкви в присутствии 154 гостей - среди них были Кендалл Дженнер, Кэти Перри, Камила Морроне, Джоан Смоллс, Джейден Смит и многие другие знаменитости.

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