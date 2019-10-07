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Брат Кейт Миддлтон женится на француженке: фото счастливой невесты

Родной брат жены принца Уильяма объявил о помолвке

понедельник, 7 октября 2019, 13:35
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32-летний Джеймс Миддлтон обручился с француженкой Ализе Тевен, о чем радостно сообщил в Instagram.

"Она сказала OUI, - написал брат герцогини Кембриджской. - Наш секрет раскрыт, но мы с радостью делимся этими новостями".

По информации издания Page Six, младший брат жены принца Уильяма впервые был замечен с 30-летней Тевен в прошлом году, когда она сопровождала его в семейном рождественском отпуске. Этим летом пара снова появилась на публике, когда Тевен присоединилась к семье Миддлтонов на Уимблдонском теннисном чемпионате в июле.

Джеймс Миддлтон - английский предприниматель и основатель компании Boomf, которая доставляет клиентам персонализированные подарки. В январе 2019 года он участвовал в благотворительной акции своей сестры "Все вместе", откровенно рассказав о своей личной битве с депрессией и СДВГ.

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