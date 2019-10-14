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Танці з зірками-2019: кто покинул 8 выпуск, а кто получил рекордный балл

13 октября на Танцях з зірками-2019 попрощались еще с одной парой

понедельник, 14 октября 2019, 07:32
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13 октября в эфире канала "1+1" прошел 8 выпуск шоу Танці з зірками-2019, темой которого стала "Битва за жизнь". В качестве ведущих на звездный балкон авторы шоу пригласили украинского рэпера Потапа и его сына Андрея. А вот приглашенным и четвертым судьей на проекте стал знаменитый балетмейстер Григорий Чапкис.

По итогам зрительского и судейского голосования, 8 выпуск шоу Танці з зірками 2019 покинули Михаил Кукуюк и Лиза Дружинина. Максимальной оценкой на этот раз отличились фавориты программы Анна Ризатдинова и Александр Прохоров - им 89-летний гость-судья аплодировал стоя. The Lime проследил за эфиром от 13.10.19 и рассказывает о самых увлекательных его эпизодах.

Как Анна Ризатдинова и Александр Прохоров заставили Чапкиса аплодировать стоя

Фавориты программы, которые за восемь эфиров уже в пятый раз получают самую высокую оценку выпуска, вышли на паркет с бодрой самбой, которая привела в восторг зрителей и Григория Чапкиса - народный артист Украины стал аплодировать участникам стоя. Когда же настало время оценивать номер, все члены жюри поставили паре 10 баллов из 10-ти.

Каким был последний танец Михаила Кукуюка на Танцях з зірками-2019

Один из самых обсуждаемых участников шоу Михаил Кукуюк и его партнерша Лиза Дружинина вышли на паркет с танцем румба. Четверо судей, включая приглашенного Григория Чапкиса, оценили выступление пары не самыми высокими баллами. В сумме оценка составила 25 баллов из 40-ка возможных.

Примечательно, что вместе с Михаилом Кукуюком в так называемую зону риска попали также Алексей Яровенко и Алена Шоптенко. Парам предложили исполнить "танец за жизнь" на проекте, который должны были оценить судьи, но Кукуюк отказался, посчитав его бесполезным.

По итогам 8 выпуска шоу Танці з зірками-2019, борьбу за победу на проекте продолжат 8 пар из 14-ти. Следующий выпуск программы состоится уже 20 октября.

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