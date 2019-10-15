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Лилия Подкопаева умилила трепетным фото с новорожденной дочерью

Счастливая мама показала трогательный момент

вторник, 15 октября 2019, 11:24
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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева, которая недавно в третий раз стала мамой, поделилась с поклонниками нежным фото с новорожденной дочкой.

Соответствующий кадр счастливая мама обнародовала в своем Instagram. Не черно-белом снимке малышку на руках держит возлюбленный Подкопаевой и отец девочки - Игорь Дубинский. "Ты такая крошечная, что помещаешься в ладонях. Но такая огромная, что не помещаешься в сердце", - трогательно написала Лилия.

Трепетный снимок папы и дочки умилил фанатов Подкопаевой и они стали писать много теплых слов в комментариях под постом.

"Так мило", "Ангелочек", "Счастье", "Такое милое фото", "До слез", "Такое милашество", "Влюбленные глаза папы и улыбка. Лучшее, что может видеть девочка", "Миг чистого счастья длинною в жизнь", "Такое волшебное фото и слова душевные. Лучше не скажешь", "Очень чувственный момент", - пишут комментаторы.

Напомним, о беременности Подкопаевой стало известно в марте этого года. Девочка стала первым совместным ребенком для Лилии и ее возлюбленного Игоря Дубинского. Также гимнастка воспитывает двух детей от предыдущего брака с бизнесменом Тимофеем Нагорным.

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