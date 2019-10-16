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Это только инструмент: дипломат указал на важный нюанс с "формулой Штайнмайера" для Донбасса

среда, 16 октября 2019, 15:45
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Формула Штайнмайера является лишь инструментом реализации Минских соглашений и в каком-то смысле также представляет собой план восстановления территориальной целостности Украины.

Об этом заявил посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010-2017 годах Александр Левченко в интервью "Апострофу".

"Формула Штайнмайера говорит об одной простой вещи, что у нас есть Минские соглашения - Минск-2 из 13 пунктов. Это своеобразный рамочный, нечеткий, но в каком-то смысле мирный план по восстановлению территориальной целостности Украины", - заявил дипломат.

Он уточнил, что в целом текст Минских соглашений повторяет большинство такого рода документов об урегулировании военных конфликтов по всему миру. По словам дипломата, противники "формулы Штайнмайера" являются фактически противниками договоренностей об урегулировании в Минске, которые в целом не имеют признаков капитуляции страны.

"Хорватский мирный план почти на 95% схож с минским планом. Поэтому очень некорректно звучат обвинения, что Украине навязали какой-то очень невыгодный документ. Так называемая "формула Штайнмайера" - это не мирный план урегулирования, а один из инструментов в рамках мирного плана, который немного размыт. Поэтому те, кто вышел против этого - автоматически против Минских соглашений. Да, у нас есть много радикальных организаций, которые не признают Минские соглашения, считают, что сами по себе они являются актом капитуляции… Для тех сложных событий, в которых была Украина, нам дали достаточно неплохой документ, над которым надо работать", - заметил Левченко.

Как сообщал "Апостроф", ранее народный депутат от "Слуги народа" рассказала о судьбе согласованной в Минске "формулы Штайнмайера", а также о том, когда начнется ее реализация.

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