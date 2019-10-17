Дженнифер Энистон побила в Instagram рекорд королевской семьи: ее новый пост - очередной успех

Американская актриса Дженнифер Энистон, которая раньше была противницей соцсетей, но вот вдруг завела Instagram, продолжает бить рекорды по подписчикам. За сутки на страницу звезды ситкома "Друзья" подписались более 11 миллионов фолловеров. Таким образом знаменитость побила даже рекорд Меган Маркл и принца Гарри.

На сегодняшний день в профиле Энистон пока лишь два поста, в остальное время актриса охотно делится снимками и короткими роликами в "сториз". Первое фото с актерами сериала "Друзья" собрало более 12 млн лайков. Второй пост знаменитости оказался не менее успешным.

Энистон записала короткий шуточный ролик якобы с реакцией на бесконечные уведомления соцсети (можно лишь представить, что такое 11 млн лайков на твоем первом в жизни посте в Instagram). Просмотрев очередной поток сообщений, актриса в порыве гнева бросает смартфон.

"Клянусь, я не хотела разбивать его. Спасибо, ребята, за теплый прием", - написала под роликом Энистон. Менее чем за сутки видео посмотрели 10 млн фолловеров. В тысячах комментариев пользователи соцсети восхищаются таким появлением в Instagram.

"Вот это заход", "Как нужно появляться в Instagram. Учитесь у Дженнифер", "Она потрясающая, я всегда это знала", "Дженнифер, мы очень рады, что вы теперь с нами", - смеются под постом актрисы.

22 сентября сериалу "Друзья" исполнилось 25 лет. По случаю юбилея в США вышла книга "Поколение друзей", в которой ее автор Саул Аустерлиц раскрыл новые подробности о ситкоме. Читайте 5 самых неожиданных фактов.

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