RU  UA

Лайм

Дженнифер Энистон побила в Instagram рекорд королевской семьи: ее новый пост - очередной успех

Актриса продолжает собирать миллионы лайков

четверг, 17 октября 2019, 13:34
читати статтю українською

Американская актриса Дженнифер Энистон, которая раньше была противницей соцсетей, но вот вдруг завела Instagram, продолжает бить рекорды по подписчикам. За сутки на страницу звезды ситкома "Друзья" подписались более 11 миллионов фолловеров. Таким образом знаменитость побила даже рекорд Меган Маркл и принца Гарри.

На сегодняшний день в профиле Энистон пока лишь два поста, в остальное время актриса охотно делится снимками и короткими роликами в "сториз". Первое фото с актерами сериала "Друзья" собрало более 12 млн лайков. Второй пост знаменитости оказался не менее успешным.

Энистон записала короткий шуточный ролик якобы с реакцией на бесконечные уведомления соцсети (можно лишь представить, что такое 11 млн лайков на твоем первом в жизни посте в Instagram). Просмотрев очередной поток сообщений, актриса в порыве гнева бросает смартфон.

"Клянусь, я не хотела разбивать его. Спасибо, ребята, за теплый прием", - написала под роликом Энистон. Менее чем за сутки видео посмотрели 10 млн фолловеров. В тысячах комментариев пользователи соцсети восхищаются таким появлением в Instagram.

"Вот это заход", "Как нужно появляться в Instagram. Учитесь у Дженнифер", "Она потрясающая, я всегда это знала", "Дженнифер, мы очень рады, что вы теперь с нами", - смеются под постом актрисы.

  • 22 сентября сериалу "Друзья" исполнилось 25 лет. По случаю юбилея в США вышла книга "Поколение друзей", в которой ее автор Саул Аустерлиц раскрыл новые подробности о ситкоме. Читайте 5 самых неожиданных фактов.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Юрий Горбунов объяснил, почему они с Катей Осадчей не показывают лицо сына

Юрий Горбунов рассказал, когда они с Катей Осадчей покажут лицо их совместного сына Ивана.

Я всегда пойму, но не вранье: украинская певица после развода опубликовала неоднозначный пост

Украинская певица Яна Соломко опубликовала неоднозначный пост, в котором заговорила о вранье.

Райан Рейнольдс с женой впервые показали новорожденную дочь

Голливудский актер Райан Рейнольдс впервые показал третьего ребенка и рассекретил его пол.

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: