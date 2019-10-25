RU  UA

Лайм

Любовь в чистом виде: украинская певица показала нежное фото с новорожденной дочерью

Лицо малышки Санта не показывает

пятница, 25 октября 2019, 16:02
читати статтю українською

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Санта Димопулос, которая недавно снова стала матерью, показала милое фото с новорожденной дочерью Софией.

Соответствующий кадр певица опубликовала на своей странице в Instagram. На черно-белом снимке молодая мама держит кроху на руках, нежно прижимая ее к груди. Трогательное фото Санта оставила без подписи, лишь сопроводила его эмодзи-сердечком.

Поклонники певицы забросали Санту умиленными комментариями. "Такое нежно и красивое фото", "Как они вкусно пахнут", "Любовь в чистом виде", "Маленькое счастье", "Ну это просто невозможно прекрасно", "Такая крохотка", "Какая нежность и любовь. Счастливые какие моменты в жизни женщины, быть мамой", - пишут комментаторы.

Напомним, для Санты Димопулос дочь стала уже вторым ребенком. Певицы также воспитывает 10-летнего сына Даниэля от украинского шоумена Андрея Джеджулы. Сейчас знаменитость замужем за бизнесменом Игорем Кучеренко.

  • Ранее Санта Димопулос рассказала, как проходили ее роды. Малышка появилась на свет в одной из клиник Монако, о чем певица нисколько не жалеет.
  • Позже певица призналась, что отказалась от услуг няни, чтобы больше времени проводить с малышкой. У нее есть помощница, которая убирает и готовит, но ребенком занимается только она.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Элтон Джон назвал Мадонну противной и неблагодарной из-за слов о Леди Гаге

Элтон Джон заступился за Леди Гагу, которую Мадонна обвинила в плаигате

Мог это делать при Наде: муж Дорофеевой признался, что флиртовал с девушками

Певец Владимир Дантес признался, что флиртовал с другими девушками на глазах у жены Нади Дорофеевой.

Пухлый друг и жирная курочка: Тодоренко странно поздравила Топалова с днем рождения

25 октября в семье Регины Тодорекно и Влада Топалова двойной праздник - день рождения певца и первая годовщина брака.

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: