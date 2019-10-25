Ведущий Владимир Остапчук разводится с супругой после 12 лет брака: что известно

Украинский ведущий и один из фаворитов шоу Танці з зірками-2019 Владимир Остапчук разводится с супругой Еленой Войченко. Вместе супруги прожили 12 лет и воспитывают сегодня двоих детей.

Слухи о непростом решении Остапчук подтвердил в беседе с журналом Viva! По словам ведущего, жизнь - штука непредсказуемая и так иногда случается.

"Мы не хотим выносить наши личные взаимоотношения на всеобщее обозрение. Мы особенно трепетно оберегаем наше личное пространство, ведь у нас двое замечательных детей. Между нами годы крепких отношений и дружбы, поддержки и партнерства, совместных путешествий, жизнь на две страны, что далеко не легко, и многое другое", - отметил Остапчук.

Впервые о разладах в семье ведущего заговорили вечером 24 октября, когда на сайте Подольского районного суда города Киев обнаружили соответствующий иск, зарегистрированный двумя днями раньше. В своем комментарии ведущий также попросил общественность относиться к его ситуации с уважением.

"Время, которое мы провели вместе мы вспоминаем с благодарностью, а в будущее смотрим по-новому. Пока это все, что мы хотим сказать", - заключил он.

На Елене Войченко Остапчук женился в 2007 году. Сегодня пара воспитывает дочь Эмилию и сына Эвана-Александра, который родился в марте 2018 года.

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