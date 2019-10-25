RU  UA

Лайм

Маша Ефросинина показала стройную фигуру в купальнике на отдыхе в Мексике

Телеведущая наслаждается отдыхом в Мексике

пятница, 25 октября 2019, 18:08
читати статтю українською

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина вместе с мужем и 15-летней дочерью Наной наслаждается отдыхом в Мексике.

Яркими снимками с отдыха знаменитость делится на своей странице в Instagram. На недавних кадрах Маша запечатлена на берегу океана. Ефросинина позирует в модном купальнике с завышенной талией и накидке в тон купальному костюму. "Витамин D", - коротко подписала она снимки.

Фанаты телеведущей искупали Машу в комплиментах, отмечая ее стройную фигуру.

"Вы как изящный фламинго.....нежная, воздушная, утонченная", "Богиня", "Вы прекрасная", "Какая фигура, какая женщина", "Красотка", "Ноги они восхитительны как и все остальное", "Ой, ну какая красивая все-таки женщина", - восхищаются поклонники под постом телеведущей.

Кстати, в Мексике также отдыхают звездные супруги Настя Каменских и Потап. На днях певица показала снимки, на которых запечатлена в белом бикини и прозрачном платье телесного цвета. Артистка позирует на пляже и выглядит очень счастливой.

  • Ранее Маша Ефросинина рассказала, как они с мужем узнали о ее бесплодии. По словам телеведущей, которая сегодня воспитывает двух своих детей, в трудный момент ее очень поддерживал супруг.
  • Украинская телеведущая Маша Ефросинина до брака с мужем столкнулась с насилием в отношениях. Она не терпела избиения, а была жертвой психологического унижения.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал TheLime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Величайший артист и будущий президент: Канье Уэст удивил сеть эксцентричным интервью

В интервью Канье Уэст рассказал о религии, проповедях, ссоре с Дрейком и желании стать президентом

Элтон Джон назвал Мадонну противной и неблагодарной из-за слов о Леди Гаге

Элтон Джон заступился за Леди Гагу, которую Мадонна обвинила в плаигате

Любовь в чистом виде: украинская певица показала нежное фото с новорожденной дочерью

Украинская певица Санта Димопулос опубликовала в личном микроблоге трогательное фото с новорожденной дочкой.

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: