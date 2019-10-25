Маша Ефросинина показала стройную фигуру в купальнике на отдыхе в Мексике

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина вместе с мужем и 15-летней дочерью Наной наслаждается отдыхом в Мексике.

Яркими снимками с отдыха знаменитость делится на своей странице в Instagram. На недавних кадрах Маша запечатлена на берегу океана. Ефросинина позирует в модном купальнике с завышенной талией и накидке в тон купальному костюму. "Витамин D", - коротко подписала она снимки.

Фанаты телеведущей искупали Машу в комплиментах, отмечая ее стройную фигуру.

"Вы как изящный фламинго.....нежная, воздушная, утонченная", "Богиня", "Вы прекрасная", "Какая фигура, какая женщина", "Красотка", "Ноги они восхитительны как и все остальное", "Ой, ну какая красивая все-таки женщина", - восхищаются поклонники под постом телеведущей.

Кстати, в Мексике также отдыхают звездные супруги Настя Каменских и Потап. На днях певица показала снимки, на которых запечатлена в белом бикини и прозрачном платье телесного цвета. Артистка позирует на пляже и выглядит очень счастливой.

Ранее Маша Ефросинина рассказала, как они с мужем узнали о ее бесплодии. По словам телеведущей, которая сегодня воспитывает двух своих детей, в трудный момент ее очень поддерживал супруг.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина до брака с мужем столкнулась с насилием в отношениях. Она не терпела избиения, а была жертвой психологического унижения.

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