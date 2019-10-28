Анна Ризатдинова прокомментировала инцидент на шоу Танці з зірками-2019

10 эфир шоу Танці з зірками-2019, который состоялся в прямом эфире 27.10.19, выдался самым сложным для спортсменки Анны Ризатдиновой и ее партнера Александра Прохорова. Впрочем, как и подготовка к нему, ведь для выступления пара выбрала классический балет.

Об этом Анна Ризатдинова рассказала в личных Instagram-сториз вскоре после завершения выпуска шоу. Примечательно, что гимнастке за неделю удалось стать на пуанты, что считается одним из самых сложных приемов в балете. Тем не менее выступление в эфире закончилось для нее резким скачком давления и потерей сознания на паркете, из-за чего ведущему Юрию Горбунову пришлось прервать программу на внеплановую рекламу.

"Эфир был очень сложным и подготовка номера была крайне сложной. Одной из самых сложных недель была именно эта, потому что выбрали сложную тему - классику балета. Я первый раз в жизни стала на пуанты", - прокомментировала выпуск Ризатдинова.

Судя по всему, к моменту записи видео медики уже оказали спортсменке необходимую помощь, ролик для "сториз" она записала самостоятельно: "Я безумно благодарна вам за то, что мы идем дальше", - добавила она.

В 10 выпуске шоу, несмотря на инцидент с давлением, Анне Ризатдиновой и Александру Прохорову вновь удалось получить самый высокий балл. Так как подобных итогово шоу было уже несколько, пару называют явными фаворитами нового сезона Танців з зірками.

Актриса Елена Кравец призналась на шоу "Танці з зірками", что ее 16-летняя дочь живет отдельно от семьи, однако отказалась назвать причину. Вот о чем промолчала в эфире звезда "Квартала".

В 9 выпуске "Танці з зірками" покинули Людмира Барбир и Дмитрий Жук. Смотрите, каким был последний танец телеведущей и ее партнера.

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