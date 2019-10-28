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Звучали самые страшные диагнозы: Ефросинина рассказала о болезни дочери

Ведущая впервые вспомнила непростую семейную историю

понедельник, 28 октября 2019, 15:46
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Украинская телеведущая Маша Ефросинина впервые рассказала о болезни 15-летней дочери Наны, в симптомах которой врачи подозревали страшные недуги. Врачи долго не могли поставить диагноз, и все это время мать не находила себе места.

Об этом Ефросинина упомянула в своем YouTube-проекте "Экзамен", в котором обменялась вопросами с телеведущим Владимиром Остапчуком. Отвечая на вопрос "Последний раз мне было страшно, когда...", заботливая мать вспомнила историю с дочерью.

"Моей дочери не могли поставить диагноз. Она сильно болела. Я чуть не сдохла - три месяца не могли поставить диагноз. Это было это лето, поэтому я его плохо помню. Мы объездили всю Европу. Звучали самые страшные, фатальные диагнозы", - рассказала Ефросинина.

По словам ведущей, ее супруг Тимур был готов к любым трудностям и настраивал Ефросинину идти до конца, каким бы ни был вердикт врачей: "Я не ходила в церковь, но это было время, когда я молилась больше всего в своей жизни. Мне даже тяжело сейчас об этом говорить", - добавила она.

К счастью, подозрения врачей не подтвердились и Нане удалось поправить свое здоровье.

  • Ранее Маша Ефросинина рассказала, как они с мужем узнали о ее бесплодии. По словам телеведущей, которая сегодня воспитывает двух своих детей, в трудный момент ее очень поддерживал супруг.
  • Украинская телеведущая Маша Ефросинина до брака с мужем столкнулась с насилием в отношениях. Она не терпела избиения, а была жертвой психологического унижения.

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