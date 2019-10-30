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Леся Никитюк показала, что на самом деле кроется за идеальными сториз о здоровом питании

Телеведущая снова продемонстрировала свое чувство юмора

среда, 30 октября 2019, 12:55
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Украинская телеведущая Леся Никитюк отправилась на отдых в Египет, откуда регулярно делится с поклонниками яркими моментами. Так, на одном из видео знаменитость показала, что ее завтрак заметно отличается от того, что она выкладывает в "сториз".

Забавный ролик ведущая обнародовала в своем Instagram. На кадрах видео Леся снимает на телефон здоровую пищу - 3 ложки рисовой каши, сухофрукты и три финика. После чего эту тарелку отставляет, а взамен ставит большую порцию вредной еды. "Кто так делал?", - с улыбкой поинтересовалась она у подписчиков.

Фанатов Леси повеселил ролик, и они в очередной раз похвалили ее за отменное чувство юмора.

"Ахахах, красотка", "Леся, ты как всегда", "Как всегда смешная", "Леся, ты супер", "Ору", "Леся, вы неподражаемы!", "Просто ржу", "Леся ты в своем репертуаре", "Умничка, супер, повеселила с утра", "Это лучшее на сегодня", "Ахахаха несколько раз пересматривала", - смеются поклонники под постом ведущей.

  • Ранее Леся Никитюк изрядно повеселила своих фанатов, опубликовав на своей странице в Instagram забавный кадр. Телезвезда позирует возле эскалатора, судя по всему демонстрируя свой трендовый лук. Но, как известно, всегда найдется тот, кто испортит фото.
  • Еще Леся Никитюк поделилась эротическими мечтами, но пока вместо мачо с тату у нее есть лишь пушистый пес Рафчик.

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