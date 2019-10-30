Леся Никитюк показала, что на самом деле кроется за идеальными сториз о здоровом питании

Украинская телеведущая Леся Никитюк отправилась на отдых в Египет, откуда регулярно делится с поклонниками яркими моментами. Так, на одном из видео знаменитость показала, что ее завтрак заметно отличается от того, что она выкладывает в "сториз".

Забавный ролик ведущая обнародовала в своем Instagram. На кадрах видео Леся снимает на телефон здоровую пищу - 3 ложки рисовой каши, сухофрукты и три финика. После чего эту тарелку отставляет, а взамен ставит большую порцию вредной еды. "Кто так делал?", - с улыбкой поинтересовалась она у подписчиков.

Фанатов Леси повеселил ролик, и они в очередной раз похвалили ее за отменное чувство юмора.

"Ахахах, красотка", "Леся, ты как всегда", "Как всегда смешная", "Леся, ты супер", "Ору", "Леся, вы неподражаемы!", "Просто ржу", "Леся ты в своем репертуаре", "Умничка, супер, повеселила с утра", "Это лучшее на сегодня", "Ахахаха несколько раз пересматривала", - смеются поклонники под постом ведущей.

Ранее Леся Никитюк изрядно повеселила своих фанатов, опубликовав на своей странице в Instagram забавный кадр. Телезвезда позирует возле эскалатора, судя по всему демонстрируя свой трендовый лук. Но, как известно, всегда найдется тот, кто испортит фото.

Еще Леся Никитюк поделилась эротическими мечтами, но пока вместо мачо с тату у нее есть лишь пушистый пес Рафчик.

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