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Я влюблена: Наталья Могилевская сделала признание о своей личной жизни

Певица рассказала о любимом мужчине

среда, 30 октября 2019, 10:11
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Украинская певица Наталья Могилевская, которая призналась, что уже готова стать мамой, сделала откровенное заявление о своей личной жизни.

Артистка стала героиней свежего выпуска программы "Слава+", которая выходит на канале Люкс ФМ. Во время интервью со Славой Деминым Наталья призналась, что она влюблена (видео смотрите на странице ниже).

По словам певицы, как только она поняла, что с ней должен быть сильный мужчина, именно такие мужчины и начали ухаживать за ней.

Также Могилевская подчеркнула, что у нее сложный характер, но она очень верный человек и придет на помощь в нужную минуту.

"Мой мужчина говорит: Мне никогда не говорил никто таких жестких слов, как ты. Даже мой самый близкий друг. Но столько нежности никогда в жизни я тоже не слышал, ни одна женщина мне такое не говорила и так не восхищалась", - рассказала певица.

Наталья не говорит, кто ее любимый мужчина и не рассказывает, где они познакомились. Но то, что влюблена - не скрывает.

"Мне нечего пока сказать. Во-первых, потому что счастье любит тишину. А во-вторых, отношения должны вызреть. То, что нам всем кажется только когда мы познакомились, нам всем много чего кажется. Но жизнь потом ставит все на свои места. Поэтому, я бы подождала", - добавила Могилевская.

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