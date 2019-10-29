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Незапланированные мной изменения: жена Остапчука впервые прокомментировала развод

Елена нарушила молчание после новостей о разводе

вторник, 29 октября 2019, 12:38
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Елена Войченко, супруга украинского ведущего и участника шоу "Танці з зірками-2019" Владимира Остапчука, поделилась своими эмоциями от расставания с мужем.

На своей странице в Instagram девушка оставила пост, в котором назвала изменения в жизни "незапланированными", а также поделилась планами на будущее.

"К сожалению, жизнь, непредсказуемая штука и в моей случились незапланированные мной изменения. Знаю, что новые вызовы сделают меня сильнее и лучше", - пишет Елена.

"Я счастлива, что прожила 15 лет любя и даря свою любовь. Начиная от студенчества в небольшом городке, неимения ничего, кроме любви и друг друга, работы учителями, постановки общих целей, которые привели к переезду в столицу, успеху в карьере, жизни на две страны, ради детей и стремлений познавать мир. Я рада, что смогла годами поддерживать, помогать, советовать, быть надежным, верным партнером и пройти этот путь достойно, бок о бок. Ценю этот жизненный опыт, ведь каждый мой день был наполнен абсолютно разными палитрами красок. Этот период был как американские горки. Но главное, это то, кем мы стали сегодня и чего достигли вместе", - добавила жена ведущего.

Елена отметила, что сейчас главная ее ценность - это ее дети: "Они мое главное счастье в жизни. Каждый мой день и каждый мой шаг посвящен им".

Напомним, что вместе с Остапчуком она воспитывает 6-летюю дочь Эмилию и сына Эвана-Александра, который родился в марте 2018 года.

Несмотря на расставание с Владимиром, Елена продолжает болеть за него на "Танцях з зірками".

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К сожалению, жизнь, непредсказуемая штука и в моей случились незапланированные мной изменения. Знаю, что новые вызовы сделают меня сильнее и лучше. Я счастлива, что прожила 15 лет любя и даря свою любовь. Начиная от студенчества в небольшом городке, неимения ничего, кроме любви и друг друга, работы учителями, постановки общих целей, которые привели к переезду в столицу, успеху в карьере, жизни на две страны, ради детей и стремлений познавать мир. Я рада, что смогла годами поддерживать, помогать, советовать, быть надёжным, верным партнером и пройти этот путь достойно, бок о бок. Ценю этот жизненный опыт, ведь каждый мой день был наполнен абсолютно разными палитрами красок. Этот период был как американские горки. Но главное, это то, кем мы стали сегодня и чего достигли вместе. Самая главная моя ценность - мои дети. Они мое главное счастье в жизни. Каждый мой день и каждый мой шаг посвящен им. В течении недели я делаю все, чтобы их глаза светились от счастья и от того, что мы делаем втроем: школа, танцы, бассейны, Kids cooking club, рисование и простые, уютные вечера вместе. Но по воскресениям у них есть особый повод для счастья - это танцы папы в Шоу. Я хочу чтобы они были счастливы. Я всегда делала и буду делать все, чтобы дети гордились папой. Поэтому прошу вас голосовать, чтобы он стал еще ближе к победе. Для них сегодня важна победа папы в Танцах. #танціззірками #new_olena #остапчук #ostapchukteam

Публикация от Olena Voychenko (@olenavoychenko)

Напомним, что впервые о разладе в семье Владимира Остапчука заговорили вечером 24 октября, когда на сайте Подольского районного суда города Киев обнаружили соответствующий иск, зарегистрированный двумя днями раньше. Позже телеведущий подтвердил слухи о непростом решении.

  • Владимир Остапчук признался, что не верит в любовь до гроба и в отношения на всю жизнь. Примечательно, что интервью снималось до того, как ведущий объявил о разводе с женой.
  • Чемпионка по художественной гимнастике Анна Ризатдинова, которая является фавориткой проекта "Танці з зірками", откровенно рассказала, почему распался их брак со скандальным олигархом Александром Онищенко.

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