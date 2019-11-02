Небеса наградили меня тобой: Седокова публично призналась в чувствах к женатому баскетболисту

Экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова подтвердила роман с 27-летнийм латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, который общественность обсуждает уже не первый месяц.

36-летня певица опубликовала в своем Instagram совместное фото с любимым, которое сопроводила чувственными строками.

"Я все знаю про себя. Знаю, что моя жизнь не образец, который можно показывать детям, но, наверное, я все же сделала что-то хорошее, ведь небеса наградили меня тобой. Ты человек, который сделал меня лучше. Ты - мой воздух, мое дыхание и моя гордость. Я всегда рядом. Ты мой инопланетянин", - написала Анна.

Янис в свою очередь разместил в своем микроблоге такое же фото и прокомментировал его словами из песни: "Доверься мне родная и пошли, ведь от этого мира нас тошнит. Без тебя родная я не я, ты моя мания, ты аномалия. С тобой хочу взлететь на небеса, я все построю сам по белым парусам".

Напомним, что Анна Седокова воспитывает троих детей от разных мужчин - 14-летнюю Алину от первого брака с ныне покойным футболистом Валентином Белькевичем, 8-летнюю Монику от второго – с бизнесменом Максимом Чернявским, а также 2-летнего Гектора, отцом которого является российский бизнесмен Артем Комаров, с которым певица рассталась вскоре после родов.

Слухи о новом романе Седоковой появились еще в августе, когда пару заметили на отдыхе в Турции. Пикантности ситуации прибавляло то, что с 2016 года у Яниса есть законная жена Сана и годовалый сын Кристиан. Поговаривают, что из-за певицы спортсмен бросил жену и маленького ребенка.

Ранее Анна Седокова призналась, что у нее развилась крапивница. Проявления болезни были настолько серьезны, что певице пришлось обратиться за экстренной помощью к медикам.

Экс-участница группы "ВИА Гра" и мама троих детей Анна Седокова стала героиней свежего выпуска эротического мужского журнала Playboy Russia.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.